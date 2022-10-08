10 معلومات عن افتتاح الدورة السادسة لمهرجان التمور الدولى بمدينة أسوان

تنطلق اليوم السبت، فاعليات الدورة السادسة لمهرجان التمور الدولى الذى تستضيفه مدينة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المهرجان، تعرف عليها:

1. يقام المهرجان لأول مرة بمدينة أسوان فى دورته السادسة.

2. يبدأ المهرجان فاعلياته يوم 8 أكتوبر الجارى ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

3. ينظم المهرجان وزارة التجارة والصناعة ومحافظة أسوان بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

4. تقام فاعليات المهرجان فى حديقة الشيراتون بمدينة أسوان بينما تقام الندوات فى أحد فنادق المدينة.

5. تتضمن فعاليات المهرجان إقامة منطقة بازار لعرض منتجات النخيل والصناعات اليدوية.

6. ويتضمن المهرجان أيضاً مسابقات لـ 9 فئات تقدم لها 204 مشارك من 9 محافظات.

7. وتشمل الفاعليات أيضاً عقد ندوات علمية بحضور 18 خبيراً وباحثاً دولياً.

8. وخلال المهرجان يتم تقديم عروض فلكورية.

9. كما يتم تكريم منتجى أجود أنواع التمور.

10. يعد المهرجان فرصة تتاح لمحافظة أسوان لتعظيم القيمة المضافة لأكثر من 3.3 مليون نخلة، بجانب جذب مشروعات استثمارية واعدة فى جنوب مصر.