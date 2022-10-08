اليوم السابع
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وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة السعودى

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:22 م
وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة السعودى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودى، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.
 
واستعراض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية المصرية والحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج، وأعرب وزير الحج والعمرة السعودى عن تقديره للجهود والإجراءات التظيمية التى تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية، فضلاً عن تطلعه للتعرف على المعوقات التى قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مُقترحات لتذليلها.
 
وأعرب توفيق عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودى والوفد المرافق له للقاهرة، فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديره للجهود التى تضطلع بها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بما ييسر على قاصدى بيت الله الحرام من الحجاج المصريين آداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.

وزير الحج والعمرة السعودى

وزير الداخلية

الحج والعمرة

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