اليوم السابع
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وزيرة التضامن تلتقى 700 متطوع من المشاركين فى قمة المناخ بمعسكر أبوقير

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:37 ص
وزيرة التضامن تلتقى 700 متطوع من المشاركين فى قمة المناخ بمعسكر أبوقير نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب ــ مدحت وهبة

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تجرى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة لمحافظة الإسكندرية، حيث تلتقي الفوج الثاني من المتطوعين المشاركين في تنظيم مؤتمر قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي تستضيف فعالياتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
 
ومن المقرر أن تلتقي القباج ما يقرب من 700 متطوع بالمدينة الشبابية بأبو قير، وذلك في  ختام  فعاليات الملتقي التدريبي للمتطوعين المنعقد في الفترة من 5-9 أكتوبر بالإسكندرية، في إطار  الاستعداد لقمة المناخ بشرم الشيخ، كما تشهد زيارة وزيرة التضامن لمحافظة الإسكندرية تفقد الركن المخصص لعرض منتجات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية المقام على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي في الفترة من 5- 10 أكتوبر 2022.
 
كما تناقش دور السينما في إذكاء الوعي المجتمعي وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية، وذلك من خلال الندوة المخصصة لها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحت عنوان "قضايا الحماية الاجتماعية والوعى المجتمعى".
 
وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في المهرجان بثلاثة أفلام وهي "بلدنا الحلوة" الذي يناقش قضية قيم المواطنة المصرية واحترام التنوع ضد التطرف والتشدد الديني والاجتماعي في المناطق التي عانت من التطرف والأحداث الإرهابية في صعيد مصر، ودور الجمعيات الأهلية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في تكوين مساحات مدنية تضم جميع المواطنين  تحت شعار " كلنا مصريون ....تنوعنا قوة"والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي،  مادة علمية د.فيفيان فؤاد، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب. 
 
كما يعرض بالمهرجان  أيضا فيلم "العلم نور" ويقدم الفيلم نموذجًا لدمج مكلفات الخدمة العامة في تنفيذ فصول محو الأمية للأسر الأولى بالرعاية بقرى "حياة كريمة" مع دمج رسائل برنامج وعي في المناهج المستخدمة في تلك الفصول، والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية د.آمال زكي - د.مجدي حلمي، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.
 
ويعرض بالمهرجان أيضا فيلم "نقطة ومن أول السطر"، ويقدم ديكودراما خاصة عن الزواج المبكر ومخاطره على الفتاة صحيا وجسديا واجتماعيا.. والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية مني أمين، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.
 
وعقب ذلك تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيا تلقي  الضوء من خلاله على  حملات التوعية القادمة التي ستنفذها الوزارة واستراتيجية الوزارة في تعبئة الرأي العام لتبنى قضايا الحماية الاجتماعية ورفع وعي الأسر الأولى بالرعاية لتبنى أكثر المفاهيم الاجتماعية الداعمة لرؤية مصر في التنمية المستدامة 2030.
 
 
 
 

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن في اسكندرية

قمة المناخ COP 27

معسكر أبوقير

قمة المناخ



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