وزيرة التضامن الاجتماعى تدشن برنامج المتطوعين بمؤتمر المناخ COP27 من مكتبة الإسكندرية

وبالنيابة عن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، افتتحت الدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي، الفعالية، حيث أكدت أن مكتبة الإسكندرية استجابت لاستضافة هذا الحدث الهام الذي يعد أكبر تجمع لمتطوعي قمة المناخ انطلاقًا من دورها كمؤسسة وطنية تدعم جميع الشراكات مع الوزارات والهيئات المختلفة.

وأضافت، مكتبة الإسكندرية التي تحتفل هذا الشهر بمرور 20 عامًا على إنشاءها اهتمت منذ افتتاحها بالعمل البيئي والتنمية المستدامة، وفتحت أبوابها للشباب للمشاركة في عدد كبير من البرامج الموجهة لخدمة هذه القضية.

ووجهت الدكتورة نيقين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة للحضور قدمت فيها الشكر للدكتور أحمد زايد على استضافة مكتبة الإسكندرية لهذا الحدث الهام، مؤكدة على أهمية احتضان مكتبة الإسكندرية لهذا التجمع وسعادتها بتدشين البرنامج من هذا الصرح الثقافي والعلمي العريق.

وقامت الدكتورة نيفين القباج بالرد على تساؤلات المتطوعين حول البرنامج، والحديث عن جهود الوزارة في إعداد حوالي 1300 متطوع لتنظيم مؤتمر قمة المناخ COP 27.

وقالت، إن مصر تقدم نموذجًا جديدًا فى تنفيذ مبادىء التطوع وخدمة المجتمع والمشاركة في العمل العام، مؤكدة أن الحرص على الاستثمار فى البشر هو محور أساسي لتحقيق التنمية والنضوج للعملية الديمقراطية، لافتة إلى أن برنامج المتطوعين يعد أكبر برنامج للتطوع على الإطلاق في تاريخ قمم المناخ السابقة، وأكبر استثمار لتعزيز قيم وممارسات التطوع، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت أكبر ملتقي تدريبي للمتطوعين بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري، بالشراكة مع صناع الحياة ومنصة المنتور وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بهدف تفعيل أدوارهم القيادية، كما قامت الوزارة بتنفيذ أكبر ملتقي تدريبي للمتطوعين بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية.

وأضافت وزيرة التضامن، "تلقينا 9900 طلبا للتطوع من 80 دولة.. ووقع الاختيار على 1300 متطوع مع مراعاة التنوع بين المتطوعين المصريين والأفارقة والمهاجرين وذوي الاعاقة"، مؤكدة بدء تواجد المتطوعين في مدينة شرم الشيخ سيكون 25 أكتوبر الجاري وحتي 20 نوفمبر المقبل موعد انتهاء المؤتمر، كما أن هناك لقاء مشتركًا يوم 31 أكتوبر الجاري بين الحكومة المصرية وسكرتارية المؤتمر مع المتطوعين المشتركين في القمة في أكبر لقاء على الإطلاق.

وشهدت الفعالية كلمة للسيدة تشايا كابيلاشرامي؛ مدير أول قطاع العمليات بسكرتارية الأمم المتحدة لقمة المناخ. كما تم عرض الخطة التشغيلية الخاصة بالمتطوعين خلال انعقاد المؤتمر.