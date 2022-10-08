وزيرة التجارة الكندية تزور إندونيسيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

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أعلنت السفارة الكندية لدى جاكرتا الجمعة أن وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات والأعمال الصغيرة والتنمية الاقتصادية الكندية ماري نج سوف تزور إندونيسيا يوم الاثنين المقبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان السفارة اليوم أن الوزيرة نج ستزور جاكرتا في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، وستلتقي خلالها مع مسؤولي الحكومة الإندونيسية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الكندية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووفقًا للسفارة، سوف تلتقي الوزيرة نج أيضًا مع رؤساء الشركات، ومن بينهم سيدات الأعمال، لتعزيز العلاقات التجارية والثنائية بين كندا وإندونيسيا.

ويصادف هذا العام الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين كندا وإندونيسيا والذكرى 45 للعلاقات الشريكة بين كندا والاسيان.

ومن ثم، ستناقش الوزيرة نج أيضًا التقدم المحرز في المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كندا وإندونيسيا (CEPA) واتفاقية التجارة الحرة بين كندا والآسيان (FTA).

وخلال تلك الاجتماعات، ستركز الوزيرة نج على تعزيز إستراتيجية تنويع التجارة الكندية والمرونة الاقتصادية مع الدعوة أيضًا إلى تعزيز نظام التجارة الدولية القائم على القواعد.

وقبل زيارة إندونيسيا، ستزور نج سنغافورة اليوم الجمعة وغدا لحضور اجتماعات لجنة الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.