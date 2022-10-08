وزيرة البيئة تستعرض قصة نجاح حماية الطيور وعلاقتها بقمة المناخ

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، على أهمية المؤتمر الإقليمى "نحو مسارات آمنة للطيور وقطاع الطاقة" ، الذى تنظمه منظمة بيردلايف انترناشنوال، تحت رعاية وزارة البيئة، بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة، وأنه تاتى هذه الأهمية فى إلقاء الضوء على التجربة المصرية، وتجارب الدول العربية فى كيفية تحقيق توازن بين التطور فى الطاقة الجديدة والمتجددة وهو احتياج رئيسى الآن، وبين صون الطيور الحوامة.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها اليوم، عقب توقيع بروتوكول تعاون لحماية الطيور الحوامة، على هامش المؤتمر، أنه يأتى هذا المؤتمر فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27، الذى سينعقد فى مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وأن مصر قدمت قصة نجاح فى هذا الأمر، ووضع منظومة متكاملة بالمشاركة بين وزارة الكهرباء والبيئة والمجتمع المدنى ومشاركة الشباب والمراكز البحثية لعمل منتج السياحة البيئية، وعمل نقط مشاهدة الطيور من ضمن أنواع السياحة فى جبل الجلالة وجبل الزيت ومنطقة شرم الشيخ.

وتابعت وزيرة البيئة أنه فى مدينة شرم الشيخ كان هناك تحدى وهى بحيرات الأكسدة وتطهيرها، وكيفية الحفاظ على الطيور والتعامل مع المخلفات البلدية، وتم التنسيق لرفع كفاءه المنظومة، وأصبح جزء من البرنامج السياحى للشركات هو تقديم نقطة مشاهدة الطيور بجوار السفارة لتتيح فرصة للعمل وأهمية الوعى المجتمعى فى أهمية الحفاظ على الطيور.