هل مدت التموين فترة تسجيل المحمول على البطاقات؟ اعرف الإجابة

كتب مدحت وهبة

فى إطار الحرص على تيسير الحصول على الخدمات، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، حتى بعد انتهاء الفترة المحددة، وكان آخرها 30 سبتمبر الماضي، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين الإلكترونية.

كما تقرر استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وأيضا من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كذلك إتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة في حال تغيير رقم الهاتف الخاص به، الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية، وإبلاغهم بأي خدمات تقدمها الوزارة أو أي خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.