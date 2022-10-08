اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 09:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هل مدت التموين فترة تسجيل المحمول على البطاقات؟ اعرف الإجابة

السبت، 08 أكتوبر 2022 09:00 م
هل مدت التموين فترة تسجيل المحمول على البطاقات؟ اعرف الإجابة موقع دعم مصر - بطاقات التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار الحرص على تيسير الحصول على الخدمات، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، حتى بعد انتهاء الفترة المحددة، وكان آخرها 30 سبتمبر الماضي، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين الإلكترونية.
 
كما تقرر استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وأيضا من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كذلك إتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة في حال تغيير رقم الهاتف الخاص به، الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية، وإبلاغهم بأي خدمات تقدمها الوزارة أو أي خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.
 

وزارة التموين

تسجيل المحمول على البطاقات

السلع التموينية المدعمة

زيادة التموين

زيادة الدعم للأسر الأولى بالرعاية



الموضوعات المتعلقة

بعد انتهاء المدة المحددة.. "التموين" تقرر استمرار تسجيل رقم المحمول على البطاقات التموينية على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.. وإتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف حال تغييره.. واستثناء كبار السن من التسجيل

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 02:00 م

موقع" دعم مصر" يستمر فى تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:00 ص

9 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:22 م

موقع دعم مصر يستمر فى تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة