هطول أمطار بالإسكندرية.. والصرف الصحى تعلن حالة الطوارئ.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو من كورنيش محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع حركة لسرعة الرياح وارتفاع موج البحر، وغيوم في سماء البحر المتوسط .

كانت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رفعت درجة الاستعدادات إلى القصوى، بنشر السيارات، والبدالات منذ مساء أمس الجمعة، مع إيقاف الإجازات، وبدل الراحات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.

وفي هذا الصدد شدد "نافع"، على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين، مشددًا على تواجد رؤساء القطاعات، ومديري العموم في مناطق عملهم، للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل في الشبكات.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت توقعاتها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40٪ على مناطق متفرقة من الإسكندرية، مع إمكانية اضطراب حركة الملاحة البحرية، على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح ما بين 40-50 كيلو متر، وارتفاع الأمواج ما بين 1.5-2.5 متر.





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