ندوة تثقيفية لـ"طلاب طنطا" حول مبادرة "حياة كريمة" لتعزيز العمل التطوعي

صرح الدكتور محمود ذكي أن مشروع القرن "حياة كريمة" هو أعظم وأهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر فى العصر الحديث ويستهدف بناء الإنسان المصري وإحداث تنمية شاملة، والقضاء على الفقر، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز المستهدفة والبالغ عددها 4658 قرية بإستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه والذى سيؤدى إلى تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة.

أضاف رئيس الجامعة أن الندوة تأتى فى إطار التواصل المستمر والفعال مع المؤسسات الوطنية الداعمة لكافة المشروعات القومية الكبرى،

موضحاً أنه سيتم خلال الندوة استعراض انجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و الدور البارز الذي تقوم به الجامعات في دعم المبادرة في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمصريين.

أشار الدكتور محمود ذكى إلى أن بناء الوعي الوطني لدى الشباب وطلاب الجامعات أصبح ضرورة قصوى لتمكين الشباب من امتلاك المعرفة والوعى للحفاظ على المقدرات الوطنية والآمال العريضة للمصريين في بناء الجمهورية الجديدة، التي تكفل الحياة الكريمة وجودة الحياة لكل المصريين، مؤكداً أن ما يتم على أرض مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن من انجازات هو اعجاز تنموي غير مسبوق على مستوى حجم المنتج أو المدى الزمني للتنفيذ،

مؤكداً أن مصر بقيادتها السياسية تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل لأبنائهاوأننا نعيش عصر الإزدهار القومي الجديد لمصر.

وأفاد الدكتور محمد حسين أن التواصل مع مؤسسة حياة كريمة يشمل خطة تنفيذية زمنية للندوات التوعوية والزيارات الميدانية لطلاب الجامعة داخل مشروعات حياة كريمة بقرى ومراكز محافظة الغربية، والمناقشة والحوار مع الشباب الجامعي حول المشروعات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوظيف مشروعات التخرج لخدمتها، وذلك بهدف زيادة مشاركة الجامعة في دعم المبادرة خلال الفترة القادمة.