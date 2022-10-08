"نادية" من الإسكندرية تشارك هوايتها لتصميم عرائس المولد وملابسها

أمنية فايد

شاركت القارئة نادية عطية إبراهيم، من محافظة الإسكندرية، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور التي توضح موهبتها في صناعة عرائس المولد بطرق وأشكال مختلفة.

























وقالت: "منذ 4 سنوات بدأت العمل على صناعة عرائس المولد وتصميم الملابس لها، فضلا عن مفروشات رمضان والمسحراتى وجميع الأجواء التراثية التي تنعطش إليها، ونحاول اقتنائها في المنازل للمحافظة على هذا التراث من النسيان".













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