اليوم السابع
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السبت، 08 أكتوبر 2022 05:07 م
أكرم القصاص
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"نادية" من الإسكندرية تشارك هوايتها لتصميم عرائس المولد وملابسها

السبت، 08 أكتوبر 2022 04:00 م
"نادية" من الإسكندرية تشارك هوايتها لتصميم عرائس المولد وملابسها عرائس المولد
أمنية فايد

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شاركت القارئة نادية عطية إبراهيم، من محافظة الإسكندرية، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور التي توضح موهبتها في صناعة عرائس المولد بطرق وأشكال مختلفة.

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وقالت: "منذ 4 سنوات بدأت العمل على صناعة عرائس المولد وتصميم الملابس لها، فضلا عن مفروشات رمضان والمسحراتى وجميع الأجواء التراثية التي تنعطش إليها، ونحاول اقتنائها في المنازل للمحافظة على هذا التراث من النسيان".

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ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع

صحافة المواطن

صحافة مواطن

مولد النبوى

عرائس المولد



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