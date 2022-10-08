نائب رئيس اتحاد عمال مصر: المؤتمر الاقتصادى يوفر فرص عمل ويحد من البطالة

كتبت ـ آية دعبس

أشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية بالاستجابة السريعة للحكومة المصرية بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعقد المؤتمر الاقتصادي المصري في الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر الحالي بمثابة طوق النجاة للاقتصاد القومي.

وأضاف هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر في بيان صحفي اليوم السبت، أن المؤتمر الاقتصادي يعد انطلاقة حقيقية لمصر لمواجهة المتغيرات العالمية والأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم، خصوصا بعد الحرب الروسية الأكروانية والتي كان لها آثارها الكبير على جميع اقتصاديات العالم سواء المتقدم أوالنامي بلا استثناء؛ وأكد هشام المهيرى بأن المؤتمر الاقتصادي سوف يوفر فرص عمل جديدة للعمالة المصرية للقضاء على البطالة، ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بقرارات تدعم الصناعة لتيسير الاستيراد وتوفير الخامات والمواد الخام اللازمة للمصانع وتشجيع الإنتاج المحلي لمواجهة المتغيرات العالمية.