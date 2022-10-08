نائبة أمريكية تزور تايوان وتحضر الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية الصين

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أعلنت وزارة الخارجية التايوانية اليوم السبت أن عضو الكونجرس الأمريكي إيدي بيرنيس جونسون ستصل إلى تايوان غدا الأحد، في زيارة تستغرق أربعة أيام، تحضر خلالها الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية الصين.

ونقلت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية عن بيان الوزارة إنه خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام، ستشارك جونسون، وهي رئيسة لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب، في فعاليات العيد الوطني لجمهورية الصين في تايبيه يوم الإثنين المقبل كما ستلتقي مع الرئيسة التايوانية تساي إنج ون، ووزيرة الشؤون الرقمية أودري تانج.

وأضافت أن النائبة ستزور - أيضًا - منظمة الفضاء الوطنية في مدينة هسينشو وتلتقي بممثلين هناك؛ لمناقشة السبل الممكنة لتعزيز الشراكات الثنائية في العلوم والفضاء والتكنولوجيا.

ووفقًا لوزارة الخارجية، تدعم النائبة من الحزب الديمقراطي مشاركة تايوان في المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي ، على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود في الكونجرس الأمريكي.

وقال البيان إن رحلة جونسون المزمعة، والتي ستكون ثامن زيارة للمشرعين الأمريكيين هذا العام، تظهر دعم الكونجرس لتايوان.

وفي بيان منفصل صدر في اليوم نفسه، قالت وزارة الخارجية إن مجموعة من 19 برلمانيًا يابانيًا وصلوا إلى تايوان في وقت سابق اليوم، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وكانت الصين قد فرضت - أغسطس الماضي - عقوبات على سبعة مسئولين تايوان لدعمهم "انفصال الجزيرة"، كما تأتي هذه العقوبات أيضا عقب زيارة رئيسة المجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مطلع نفس الشهر، والتي دفعت بكين إلى إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في المياه المحيطة بالجزيرة.