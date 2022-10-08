ميناء سفاجا البحرى يستقبل السفينة وادى الكرنك وعلى متنها 63 ألف طن قمح فرنسى

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم السبت، السفينة وادي الكرنك، وعلي متنها 63 ألف طن قمح فرنسي، وقامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.

وأكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 75000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و650 شاحنة و40 سيارة .

وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع، و418 شاحنة و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و232 شاحنة و7 سيارات.

كما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وعمان ومغادرتهما، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1155 راكبا بموانئها المختلفة .