مياه الشرب بالجيزة: الشركة تبذل قصارى جهدها لعودة خدمة مياه الشرب للمناطق المتأثرة

كتبت - مرام محمد

تسببت أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، في قطع خدمة مياه الشرب عن عدة مناطق بأحياء محافظة الجيزة.

وتشهد مناطق بأحياء الوراق والعجوزة وشمال الجيزة وبولاق وإمبابة والدقي والمهندسين انقطاع خدمة مياه الشرب، حيث أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن سبب الانقطاع يعود لأعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناء على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

ويستمر انقطاع خدمة مياه الشرب عن بعض مناطق محافظة الجيزة، حتى الانتهاء من أعمال ربط خط المياه الجديد، والتى كان من المقرر أن تعود فى السادسة من صباح اليوم.

وتأسف الشركة لعملائها عن استمرار انقطاع الخدمة، حيث تبذل قصارى جهدها لعودة خدمة مياه الشرب للمناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

هذا وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعلنت عن قطع المياه عن المناطق التابعة لأحياء (الوراق - والعجوزة - وشمال الجيزة - وبولاق) لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليلا اليوم الجمعة الموافق 7/10/2022 حتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 8/10/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناءا على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.