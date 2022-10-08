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ممشى المنصورية السياحى.. متنزه مجانى يعيد بريق منطقة الهرم

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:00 ص
ممشى المنصورية السياحى.. متنزه مجانى يعيد بريق منطقة الهرم ممشى المنصورية السياحي
كتبت – مرام محمد

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أعاد ممشى المنصورية السياحي، لمنطقة الهرم بريقها ووجهتها الحضارية من جديد، في إطار المشاريع التنموية الهائلة التي تشهدها محافظة الجيزة في مختلف القطاعات، في إطار خطة تنموية وحضارية تستهدف زيادة المساحات الخضراء، وأماكن التنزه للمواطنين، فضلا عن الحفاظ على الوجه الحضاري للجيزة، وإعادة رونق المناطق الأثرية والتاريخية بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

فيما يعد التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير المنطقة، طفرة تنموية وانطلاقة حضارية أنهت ما عانته المنطقة من إهمال وتهميش على مدار سنوات طويلة، فبعد أن كانت مأوى للقمامة والأوبئة، تحولت لممشى سياحي بتصميم يحمل صبغة فرعونية يمتد من الطريق الدائري الجديد إلى المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، ومتنزه مجاني لجميع المواطنين، ووجهة حضارية أمام السائحين، وذلك بالتوازى مع أعمال التطوير التى يشهدها امتداد طريق المنصورية بنطاق حى الهرم وكرداسة.

وشملت أعمال التطوير التى شهدها الممشى السياحى بطول 1200م، دعمه بمساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق، ومسطحات خضراء وأشجار و5 برجولات وما يقرب من 52 مقاعدا خرسانيا للجلوس و120 عامود إنارة جمالي و10 أكشاك ومطاعم حضارية وفرت فرص عمل للشباب ونقاط خدمية للمواطنين، مما أضفى رؤية حضارية وجمالية للمنطقة وحقق عائد استثمارى كبير، وقضى على الكثافات المرورية للمركبات القادمة من شارع الأهرام.

المنصورية بعد أعمال التطوير والتجميل
المنصورية بعد أعمال التطوير والتجميل

 

ممشى المنصورية بعد التطوير
ممشى المنصورية بعد التطوير

 


ممشى المنصورية

المنصورية

ممشى المنصورية السياحي

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