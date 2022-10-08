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مقتل 7 أشخاص في انفجار محطة وقود بمقاطعة دونيجال الأيرلندية

السبت، 08 أكتوبر 2022 09:44 ص
مقتل 7 أشخاص في انفجار محطة وقود بمقاطعة دونيجال الأيرلندية انفجار - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، مقتل 7 أشخاص نتيجة انفجار كبير في محطة وقود في مقاطعة دونيجال.

وتسبب الانفجار الذي نتج عن انفجار غازي في فوضى عارمة، وألحق أضراراً بالمباني والسيارات في المنطقة، وهرع عمال الإنقاذ إلى موقع الحادث على نطاق واسع.

 

 


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