مقتل 14 إرهابيا في عملية للجيش الصومالي جنوب البلاد

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أعلن الجيش الصومالي مقتل قيادي بارز، و13 عنصرا إرهابيا في عملية عسكرية جرت بضاحية مدينة "جنالي" في محافظة "شبيلي السفلى" بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وقال قائد الوحدة 66 لكتيبة 14 أكتوبر بالجيش الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت، إن القوات المسلحة تصدت لهجوم إرهابي ضد مدينة (جنالي)، حيث تمكنت من تصفية العضو الإرهابي المكلف بجمع الإتاوات، و13 من مساعديه.

كانت الانتفاضة الشعبية بوجه الإرهاب التي انطلقت من وسط وجنوب الغرب الصومالي، أسفرت عن تحرير العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها مليشيات الشباب في المحافظات الوسطى والجنوبية للبلاد.