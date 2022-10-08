اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 02:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مفتي لبنان يدعو لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد ويحذر من الفراغ

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:00 ص
مفتي لبنان يدعو لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد ويحذر من الفراغ مفتي لبنان الشيخ دريان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد، محذرًا من حدوث فراغين في الحكومة وفي رئاسة الجمهورية.

وأضاف دريان - في رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف - أن لبنان بدأ عهد اللادولة، معتبرًا أن هناك إدارة خفية تنفرد بالتخطيط والإدارة وممارسة التعطيل، موضحًا أن هذه الإدارة لم تسهم في حل الأزمات التي كانت أحد أهم أسبابها كما أنها تفعل ما تشاء دون أن تكون مسؤولة أمام الرأي العام، فيما المسؤولون رسميًا لا يملكون القيام بشيء – على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه دعا النواب السنة إلى دار الفتوى للتشاور بشأن مواصفات الرئيس الجديد وتجنب الفراغ الذي يزيد من الاضطراب في المؤسسات الدستورية ويزعج الشركاء المسيحيين أشد الإزعاج – على حد تعبيره، مؤكدًا أنه لا يشعر بالرضا عن مسار الأمور فيما يتعلق بملف انتخاب الرئيس الجديد.

 


مفتي لبنان

لبنان

تشكيل حكومة في لبنان

اخبار لبنان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة