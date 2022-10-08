مظاهرات فى باريس تطالب بانسحاب فرنسا من حلف الناتو.. فيديو

وكالات

خرج آلاف الفرنسيين فى مظاهرة بباريس معبرين عن معارضتهم لعضوية فرنسا فى حلف "الناتو" وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".