اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مظاهرات فى باريس تطالب بانسحاب فرنسا من حلف الناتو.. فيديو

السبت، 08 أكتوبر 2022 06:58 م
مظاهرات فى باريس تطالب بانسحاب فرنسا من حلف الناتو.. فيديو فرنسا
وكالات

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خرج آلاف الفرنسيين فى مظاهرة بباريس معبرين عن معارضتهم لعضوية فرنسا فى حلف "الناتو" وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم". 

وانطلقت المظاهرة الساعة 15:00 بالتوقيت المحلى من ساحة 18 يونيو 1940 فى العاصمة الفرنسية بدعوة من حركة "السترات الصفر" وحركة "باتريوتس" بقيادة فلوريان فيليبو.

ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، شارك آلاف الأشخاص فى المظاهرة.

 


فرنسا

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روسيا

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