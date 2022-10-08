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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 34 رحلة طيران دولية

السبت، 08 أكتوبر 2022 10:06 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 34 رحلة طيران دولية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت، 34 رحلة طيران، والذي يعد الأكثر وصولا في أيام الأسبوع، وتلك الرحلات الوافدة اليوم تعد أولى الرحلات الوافدة ضمن 108 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار بداية من اليوم وحتي الجمعة المقبل.
 
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 108 رحلات طيران الوافدة خلال الأسبوع 105 رحلات دولية و3 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من 11 دولة منها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و18 من المطارات الإيطالية.
 
كما يستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع 20 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا.

 


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