مسيرة بالسيارات وإذاعة المدائح النبوية احتفالا بالمولد النبوى في الغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف، وسط حالة من الفرحة والسعادة التي سيطرت على الأهالي احتفالا بمولد سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

وجهزت الطرق الصوفية سيارات ربع نقل وجرارات زراعية وتزيينها بالأنوار المختلفة وتثبيت السماعات ومكبرات الصوت وإذاعة المدائح النبوية والذكر.

وطافت السيارات شوارع المدينة وحرص المواطنون على التقاط الصور لها، كعادة سنوية تشهدها المدينة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وانتشر رجال المرور برئاسة المقدم أيمن مكاوي رئيس قسم مرور المحلة لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع.



الاحتفالات



احتفالية المولد النبوى