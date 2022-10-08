مسيرة احتفالية ضخمة في شوارع قنا احتفالا بالمولد النبوي..صور

وكانت "الدورة" قد شهدت حمل الشباب للشوم والعصا والسير بالجمال والخيول في مظهر احتفالي اعتاد عليه الأهالي كل عام، مع ترديد عبارات " يا حبيبي يارسول الله وإلا رسول الله.

ووزع عدد الأهالي من المسلمين والمسيحيين بالمدينة الحلوى على المشاركين في المسيرة، كمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي، وهي عادة تتواجد في كل عام بمركز نقادة، ويسبقها الاحتفال لمدة 12 يوما بليالي مختلفة عند العائلات مع إقامة موائد وتوزيع مشروبات علي الحاضرين.

وشارك في الدورة أهالي القرية بمسيرات منفردة، حيث تجهز كل قرية طريقة الاحتفال الخاص بها ثم الخروج بالسيارات وسيرا علي الأقدام والاشتراك مع الدورة الكبرى بالمدينة.