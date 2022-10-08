اليوم السابع
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مسيرة احتفالية ضخمة في شوارع قنا احتفالا بالمولد النبوي..صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:30 م
مسيرة احتفالية ضخمة في شوارع قنا احتفالا بالمولد النبوي..صور
قنا صابر سعيد

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شهدت مدينة نقادة جنوب قنا مسيرة بشرية كبيرة احتفالا بالمولد النبوي الشريف في عدد من الشوارع بحضور الآلاف من أبناء المدنية والمراكز الأخرى، في عادة سنوية للأهالي.

 
وكانت "الدورة" قد شهدت حمل الشباب للشوم والعصا والسير بالجمال والخيول في مظهر احتفالي اعتاد عليه الأهالي كل عام، مع ترديد عبارات " يا حبيبي يارسول الله وإلا رسول الله.
 
ووزع عدد الأهالي من المسلمين والمسيحيين بالمدينة الحلوى على المشاركين في المسيرة، كمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي، وهي عادة تتواجد في كل عام بمركز نقادة، ويسبقها الاحتفال لمدة 12 يوما بليالي مختلفة عند العائلات مع إقامة موائد وتوزيع مشروبات علي الحاضرين.
 
وشارك في الدورة أهالي القرية بمسيرات منفردة، حيث تجهز كل قرية طريقة الاحتفال الخاص بها ثم الخروج بالسيارات وسيرا علي الأقدام والاشتراك مع الدورة الكبرى بالمدينة.
الآلاف-يشاركون-فى-مسيرة-احتفالا-بالمولد-النبوي-الشريف
الآلاف-يشاركون-فى-مسيرة-احتفالا-بالمولد-النبوي-الشريف

 

أهالي-قنا-يشاركون-فى-الاحتفال-بالمولد
أهالي-قنا-يشاركون-فى-الاحتفال-بالمولد

 

جموع-من-أهالي-قنا-يشاركون-فى-مسيرة-الاحتفال-بالمولد-النبوي
جموع-من-أهالي-قنا-يشاركون-فى-مسيرة-الاحتفال-بالمولد-النبوي

 

سيدات-قنا-يشاركن-فى-الاحتفال-بالمولد
سيدات-قنا-يشاركن-فى-الاحتفال-بالمولد

 

فرحة-أهالي-محافظة-قنا-بالمولد-النبوي-الشريف
فرحة-أهالي-محافظة-قنا-بالمولد-النبوي-الشريف

 


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