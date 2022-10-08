مزارعو المنوفية: التغيرات المناخية سببت قلة إنتاجية الذرة.. صور

المنوفية - محمد فتحى

التغيرات المناخية قضية خطيرة، وذات تأثير كبير على المواطنين وعلى كل قطاعات الإنتاج خاصة القطاع الزراعي شهدت خلال الأعوام الماضية، وهذا ما دعا القيادة السياسية إلى إجراء عدد من الخطط والاستراتيجيات للحد من تبعات تأثيرات التغيرات المناخية.

ووفقًا لدراسة نشرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية في أغسطس الماضي، فإن صيف العام 2021، شهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية.

ويقول عبد الفتاح مناع مزارع بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، إن التغيرات المناخية التى تشهدها البلاد أثرت على محصول الذرة هذا العام بشكل كبير وتسبب فى قلة الإنتاجية، بينما كانت محاصيل أخرى ذوى إنتاجية عالية ومنها القمح والبطاطس والفاصوليا وغيرها من محاصيل الخضراوات .

ويضيف عبد النافع عروض مزارع بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن التغيرات المناخية تتسبب فى قلة إنتاجية المحاصيل طبقا للموسم ففى موسم الذرة تسببت التغيرات المناخية فى قلة الإنتاجية هذا العام بسبب بعض الآفات الزراعية نتيجة تغير المناخ فى بداية موسم الزراعة .

ويشير إلى أن هناك محاصيل أخرى استفادت من التغيرات المناخية مثل محصول القمح والذى شهد هذا العام إنتاجية عالية حيث بلغ إنتاجية الفدان مايقرب من 22الى 24 إردب قمح ، ومحصول البطاطس بلغ محصول من 13 إلى 15 طن للفدان.

ويقول محمود سلام ومقيم بقرية سدود التابعة منوف بمحافظة المنوفية، إن التغيرات المناخية تسببت ضرر كبير كبير لبعض المحاصيل ومنها محصول الذرة والذى كان محصوله أقل محصول شهدناه منذ عدة أعوام كبيرة، بينما هناك محاصيل أخرى حققت إنتاجية كبيرة ومنها محصول القمح والبطاطس والفصوليا.

ويؤكد أن الجميعات الزراعية تلاحق الآفات والحشرات التى تسبب فى هلاك المحصول بالمتابعة ورش المحاصيل.



أحد مزارعى المنوفية



مزارع من المنوفية