محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث بعض المخططات التفصيلية لعدد من القرى

فاعتمد تحديث المخطط التفصيلي المحدث لقـــرية الطـايفـــه ،التابعة للوحدة المحلية لقرية متبول مركز كفرالشيخ، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الكوم الطويل، التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الطويل بمركز بيلا، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية كفرقته، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر الجرايدة بمركز بيلا.

كما اعتمد تحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية عرب الزوامل البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو دراز- مركز فوه، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الشيخ مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك بمركز بلطيم، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الربع، التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع، مركز بلطيم ، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الساحل القبلى التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى بمركز بلطيم .

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ تحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية دمرو سليمان، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركزدسوق، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية منشأة علي أغا التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى، بمركز دسوق ، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية كنيسة الصرادوسى، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركز دسوق.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ تحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية ابيوقا، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركز دسوق ، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية لاصيفر البلد، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركز دسوق ، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الحصفة، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحصفه بمركز الرياض.