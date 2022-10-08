محافظ سوهاج يستجيب لشكوى قارئ ويوجه بسرعة رفع القمامة وتجميل "العسيرات"

كتبت: شيماء حمدى - سوهاج محمود مقبول

في استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين عبر صحافة بخصوص تراكمات المقامة وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه التابع لها مكان الشكوى بسرعة الاستجابة الفورية لشكوى القارئ ورفع تراكمات القمامة من محيط المسجد وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بجميع أنحاء المركز.



كان القارئ حسام محمد عبداللاه، من أهالى العسيرات محافظة سوهاج التابع إداريا بمركز المنشاه شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب تراكم القمامة وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة مطالبا برفعها بشكل دورى وتوفير صناديق للقمامة، والقيام بحرق القمامة مما يتسبب فى انتتشار الدخان الذى يسبب الحساسية للكبار والصغار.



وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".





