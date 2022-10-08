اليوم السابع
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محافظ بني سويف: "مشروعك" قدم 2 مليار جنيه لتمويل وتنفيذ 15 ألف مشروع صغير

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:17 م
محافظ بني سويف: "مشروعك" قدم 2 مليار جنيه لتمويل وتنفيذ 15 ألف مشروع صغير محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها" من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 2 مليار و154 مليون جنيه، استفاد منها 14 ألفا و866 مشروعاً صغيراً، توفر 24 ألفا و82 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو  2015 وحتى 30 سبتمبر 2022.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهي (مصر، الأهلي،القاهرة ،الزراعي ،التعمير،الأسكندرية)،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك،مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعدته الأستاذة نهى محمد على مدير"مشروعك"على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة،مشيرة إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

 


الدكتور محمد هاني غنيم

محافظ بني سويف

مشروعك

مبادرة مشروعك

مبادرة المشروعات الصغيرة



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