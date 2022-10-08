محافظ بنى سويف: تبطين 565.5 كيلو متر من الترع ضمن المشروع القومى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف استمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الرى، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة

وصرح المحافظ- بحسب تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والري- أنه قد تم الانتهاء من تبطين 565.5كم بتكلفة مليار و389 مليونا و362 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليونا و 384ألف جنيه، تخدم 287 ألفا و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 850.6 كم تخدم زمام 278 ألفا و54 فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311مليون و384ألف جنيه، فى حين يبلغ إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جنيه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 2 أكتوبر الجارى.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذى أعده المهندس نصر بركات البلاصى وكيل وزارة الرى، بشأن مستجدات سر العمل والموقف التنفيذى للمشروع، والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال، التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.