محافظ الفيوم يشهد احتفال "الأوقاف" بالمولد النبوي الشريف

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أُقيم مساء اليوم السبت بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، وفضلية الشيخ محمد العش وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأزهر والأوقاف، وحشد كبير من المواطنين.

بدأت الفعاليات، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها ابتهالات دينية ومدائح نبوية، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف، التى تحدث فيها عن مولد النبي- صلى الله عليه وسلم- وسيرته العطرة، والدروس المستفادة منها.

وأضاف أن احتفالنا بأيام العزة أيام مولد نبينا محمد، وانتصارات السادس من أكتوبر، تبين وتبرهن على التمسك بما جاء به رسولنا الكريم وهو دين الحق، مضيفاً أن القائد والمعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من علمنا كيف نعبد الله، وكيف نتعامل مع الأهل والجيران والناس.

وأكد الشيخ "العش" خلال كلمته على الاقتداء بسنة نبينا الكريم وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية فى العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام، وكذا التكاتف والتراحم، ونسير على نهجه لكى نحيى سيرته العطرة فى الضمائر والعقول لتبقى أخلاق رسول الله حية فى جميع جوانب الحياة.

وفي النهاية قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالى وأبناء محافظة الفيوم بذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.