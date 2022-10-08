محافظ الغربية يشهد الحفل الرياضي بالصالة المغطاة ويفتتح معرض منتجات المرأة

الغربيــــة عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بالصالة المغطاة بطنطا، فعاليات الحفل الرياضي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالغربية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 224، وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

بدأ الحفل بالسلام الوطني تلاه عرض لفيلم تسجيلي عن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وفيلما عن أهم المشروعات التي نفذتها محافظة الغربية على مدار الأعوام الماضية، كما قدمت الفرق الرياضية بنادي الصيد عروضا رياضية إلى جانب العروض الفنية التي قدمتها الفرق الفنية بالمديرية.

وعلى هامش الحفل افتتح المحافظ معرض المنتجات اليدوية الذي نظمتة أندية الفتاة والمرأة، حيث أشاد رحمي بجودة المنتجات والمعروضات موجهاً مدير المديرية بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفذية بالمحافظة للتسويق لتلك المنتجات.

كما شهد محافظ الغربية المبارة النهائية لكرة القدم بين فريقي مركز شباب سنبو الكبرى ومركز شباب الشين وذلك ضمن البطولة الرياضية التي نظمتها المديرية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، حيث أنتهت المبارة بفوز فريق مركز شباب سنبو الكبرى وحصوله على كأس البطولة، واختتمت الفاعلية بتسليم الجوائز لفرق كرة اليد والطائرة وتنس الطاولة الفائزة بالمركز الأول.

يذكر أن المحافظة وضعت برنامجا للاحتفال بالذكرى ال 224 للعيد القومي طوال شهر أكتوبر تتضمن افتتاح عدد من المشروعات ما بين (مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ قوافل متنوعة ما بين قوافل (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية)، وكذا تنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، فضلا عن المعارض والمسابقات، والندوات التثقيفية ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية)