محافظ الشرقية يكلف وكيل الصحة بمتابعة مصابي حادث تسريب الكلور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحالة الصحية لمصابي حادث تسريب غاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحي بالديدامون بمركز فاقوس، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن حادث تسريب غاز الكلور داخل المحطة أسفر عن إصابة 11 شخصا بحالات اختناق، وتم نقل 5 منهم لمستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة لإجراء الإسعافات الأولية لـ 6 حالات اختناق أخرى، وهم في حالة صحية جيدة دون وقوع أي حالات وفاة.

واضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحاله الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

وأكدت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه لم يحدث أي انفجار بالمحطة وتم التعامل الفوري واحتواء الموقف باتباع إجراءات السلامة والصحة ، والسيطرة الكاملة على الأسطوانة التي حدث بها تسريب ونقلها لمكان آمن للتخلص منها وتم تشغيل المحطة مره اخري وقالت المتحدثه الرسميه أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تسريب لغاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحي بالديدامون بمركز فاقوس نتج عنه عدة حالات اختناق دون الإبلاغ عن أي حالات وفاة.