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محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالمولد النبوى في مسجد عبد الرحمن الكواكبى

السبت، 08 أكتوبر 2022 08:36 م
محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالمولد النبوى في مسجد عبد الرحمن الكواكبى احتفالات المولد النبوى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، احتفال مديرية الأوقاف في الجيزة، بمناسبة المولد النبوى الشريف للعام 1444 هجرياً، وذلك بمسجد عبدالرحمن الكواكبى بحى العجوزة.
 
بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات لشباب برنامج النشاط الصيفى للأطفال، ثم كلمة للدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، واختتم الحفل بالتواشيح الدينية.
 
كما شمل الحفل تكريم المحافظ للقائمين على برنامج النشاط الصيفى للأطفال، ضمن فعاليات مبادرة "حق الطفل"، الذى أقامته مديرية أوقاف الجيزة لتربية النشئ على المنهج الوسطى المعتدل.
 
حضر الاحتفال، محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والهيئات والإدارت بالمحافظة وجموع من المصلين.
 
 

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