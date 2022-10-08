اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد المرسى أبو العباس

السبت، 08 أكتوبر 2022 09:15 م
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد المرسى أبو العباس الاحتفالية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمسجد المرسي أبو العباس. 
 
وذلك بحضور فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وقيادات مديرية الأوقاف.  
 
وهنأ محافظ الإسكندرية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدم خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية. 
 
وأكد أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار وكذا الابتعاد كل البعد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف.

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

المولد النبوى

الاوقاف



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