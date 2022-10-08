محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المناقصات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات الآتية في مناقصات عامة وهى : جلسة يوم الأربعاء 19 /10 /2022

1_رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول رقم (1)

-قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

2_رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (1)

-قيمة التأمين المؤقت 180 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الخميس 20 /10 /2022

3_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة ثان رقم (1)

-قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

4_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق رقم (1)

_قيمة التأمين المؤقت 130 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الأحد 23 /10 /2022

5_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم (1)

-قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

6_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم (1)

-قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الأثنين 24 /10 /2022

7_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق رقم (2)

-قيمة التأمين المؤقت 160 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

8_رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول رقم (2)

_قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الثلاثاء 25/ 10 / 2022

9_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي الجمرك

_قيمة التأمين المؤقت 35 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

10_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (2)

قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأربعاء 26/ 10/ 2022

11_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم (2)

قيمة التأمين المؤقت 60 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

12_رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم (2)

_قيمة التأمين المؤقت 115 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الخميس 27/ 10/ 2022

13_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق رقم (3)

_قيمة التأمين المؤقت 160 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

14_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة ثان رقم (2)

_قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأحد 30/ 10/ 2022

15_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي غرب

_قيمة التأمين المؤقت 65 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

16_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية ثان

_قيمة التأمين المؤقت 130 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

_تقدم الطلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

_يتم سداد تأمين نهائي بنسبة 5٪ من قيمة كل عملية عند التعاقد.

_يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

على أن تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية و آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.