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مثال للأمانة.. مسعفان يعثران على 250 ألف جنيه فى حادث ويسلمانها لأصحابها بالمنيا

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:38 م
مثال للأمانة.. مسعفان يعثران على 250 ألف جنيه فى حادث ويسلمانها لأصحابها بالمنيا المسعفان
المنيا-حسن عبد الغفار

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عثر جرجس عوض نجيب وعمر مرسال رزق طاقم الإسعاف بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم بالمنيا على مبلغ 250 ألف جنيه بحوزة مندوب مبيعات وسائق في حادث انقلاب سيارة مستلزمات طبية تابعة لإحدى الشركات. 
 
قال جرجس عوض وعمر مرسال طاقم سيارة الإسعاف رقم 938 تمركز بوابة الرسوم أنهم تلقوا إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة د. ب 5462  نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم مما أسفر عن إصابة كل من الشحات على وحسن محمد وعلى الفور تم إسعاف المصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم وتم العثور على 250 ألف و545 جنيها وتم تسليمها بمحضر شرطة بمركز شرطة المنيا. 
 
وأكد الطاقم الطبى أنهم لم يحصلوا على أية مبالغ وأن هدفهم رضا الله سبحانه وتعالى وتأدية عملهم على أكمل وجه ودون مقابل من أحد. 
المسعفان
المسعفان

 

محضر-تسليم-الأموال-لأقارب-الضحايا
محضر-تسليم-الأموال-لأقارب-الضحايا

 


هيئة الاسعاف

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وزارة الصحة

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