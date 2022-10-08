مثال للأمانة.. مسعفان يعثران على 250 ألف جنيه فى حادث ويسلمانها لأصحابها بالمنيا

قال جرجس عوض وعمر مرسال طاقم سيارة الإسعاف رقم 938 تمركز بوابة الرسوم أنهم تلقوا إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة د. ب 5462 نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم مما أسفر عن إصابة كل من الشحات على وحسن محمد وعلى الفور تم إسعاف المصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم وتم العثور على 250 ألف و545 جنيها وتم تسليمها بمحضر شرطة بمركز شرطة المنيا.

وأكد الطاقم الطبى أنهم لم يحصلوا على أية مبالغ وأن هدفهم رضا الله سبحانه وتعالى وتأدية عملهم على أكمل وجه ودون مقابل من أحد.