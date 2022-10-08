"مترو نيويورك" يشهد 3 حوادث طعن فى 7 ساعات.. صحيفة تكشف التفاصيل

أكدت قوات أمن شرطية في نيويورك، إن هناك ثلاث عمليات طعن حدثت في مترو الأنفاق حدثت خلال سبع ساعات فقط.
في الحادث الأول، كانت الضحية البالغة من العمر 38 عامًا قد نزلت لتوها من القطار رقم 4 المتجه شمالًا في شارع 176 وشارع جيروم في برونكس حوالي الساعة 8:30 مساءً وتعرض لطعنة من شخص وصفته السلطات بالغاشم الذي ظهر من العدم على رصيف المحطة.
تم نقل الضحية التي لم يتم الكشف عن اسمها إلى مستشفى حيث توفيت متأثراً بجراحها حوالي الساعة 6 صباح يوم الجمعة.
وفقا لنيويورك بوست تظهر المراقبة بالفيديو التي تم نشرها يوم الجمعة الضحية والمشتبه به - يرتدي ملابس سوداء بالكامل - يتشاجران على الرصيف المتجه شمالًا بينما كان القطار لا يزال في المحطة.
وقال رجال الشرطة إن الضحية طُعنت بالسكين عدة مرات في ظهرها وصدرها وفر المشتبه به ولم يتم القبض على أي شخص بحلول صباح الجمعة.
وقالت السلطات إنه قبل ما يزيد قليلاً عن ثلاث ساعات من حادث الطعن المميت ، قُتل رجل يبلغ من العمر 45 عامًا داخل محطة قطار A في شارع Pitkin and Grant في شرق نيويورك ، بروكلين.
تظهر اللقطات التي تم نشرها صباح الجمعة المشتبه به الذي يرتدي سترة حمراء وهو ينزل من سكوتر أسود وأصفر ويبدأ في الركض يقول رجال الشرطة إنه تبع هدفه في المحطة.
قالت السلطات إنه عندما حاول الضحية المرور عبر بوابة دوارة ، قام المشتبه به بجرحه على الجانب الأيمن من وجهه وتم نقل الضحية إلى المركز الطبي بمستشفى جامعة بروكديل ، حيث تلقى غرزًا وتم إطلاق سراحه ولم يتم القبض على أحد.
كما أشارت إلى أنه في وقت سابق من بعد الظهر ، تم طعن رجل عشوائيا داخل محطة في هارلم.
ووفقا للتقرير، فوت الضحية البالغ من العمر 59 عامًا محطته وكان يصعد الدرج للوصول إلى المنصة المتجهة جنوبا عندما واجه شخصًا كان يسد طريقه وربت على كتفه وادى ذلك تبعه مشادة جسدية حيث يتم بعد ذلك طعن الضحية
بعد حوالي ساعة ، تعرض رجل وزوجته في المحطة نفسها لهجوم عندما اقترب منهما رجل وهددهم بسكين ، وقالت الشرطة إن الزوجين لم يصابا بأذى ، وهرب الرجل الذي كان يحمل سكينًا بعد أن هددهما
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