اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"مترو نيويورك" يشهد 3 حوادث طعن فى 7 ساعات.. صحيفة تكشف التفاصيل

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:59 ص
"مترو نيويورك" يشهد 3 حوادث طعن فى 7 ساعات.. صحيفة تكشف التفاصيل الشرطة الأمريكية
أ ش أ

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أكدت قوات أمن شرطية في نيويورك، إن هناك ثلاث عمليات طعن حدثت في مترو الأنفاق ‏حدثت خلال سبع ساعات فقط.‏
 
في الحادث الأول، كانت الضحية البالغة من العمر 38 عامًا قد نزلت لتوها من القطار ‏رقم 4 المتجه شمالًا في شارع 176 وشارع جيروم في برونكس حوالي الساعة 8:30 مساءً ‏وتعرض لطعنة من شخص وصفته السلطات بالغاشم الذي ظهر من العدم على رصيف ‏المحطة.‏
 
تم نقل الضحية التي لم يتم الكشف عن اسمها إلى مستشفى حيث توفيت متأثراً بجراحها ‏حوالي الساعة 6 صباح يوم الجمعة.‏
 
وفقا لنيويورك بوست تظهر المراقبة بالفيديو التي تم نشرها يوم الجمعة الضحية ‏والمشتبه به - يرتدي ملابس سوداء بالكامل - يتشاجران على الرصيف المتجه شمالًا ‏بينما كان القطار لا يزال في المحطة.‏
 
وقال رجال الشرطة إن الضحية طُعنت بالسكين عدة مرات في ظهرها وصدرها وفر ‏المشتبه به ولم يتم القبض على أي شخص بحلول صباح الجمعة.‏
 
وقالت السلطات إنه قبل ما يزيد قليلاً عن ثلاث ساعات من حادث الطعن المميت ، ‏قُتل رجل يبلغ من العمر 45 عامًا داخل محطة قطار ‏A‏ في شارع ‏Pitkin and Grant‏ في ‏شرق نيويورك ، بروكلين.‏
 
تظهر اللقطات التي تم نشرها صباح الجمعة المشتبه به الذي يرتدي سترة حمراء وهو ‏ينزل من سكوتر أسود وأصفر ويبدأ في الركض يقول رجال الشرطة إنه تبع هدفه في ‏المحطة.‏
 
قالت السلطات إنه عندما حاول الضحية المرور عبر بوابة دوارة ، قام المشتبه به بجرحه ‏على الجانب الأيمن من وجهه وتم نقل الضحية إلى المركز الطبي بمستشفى جامعة ‏بروكديل ، حيث تلقى غرزًا وتم إطلاق سراحه ولم يتم القبض على أحد.‏
 
كما أشارت إلى أنه في وقت سابق من بعد الظهر ، تم طعن رجل عشوائيا داخل محطة في ‏هارلم.‏
 
ووفقا للتقرير، فوت الضحية البالغ من العمر 59 عامًا محطته وكان يصعد الدرج ‏للوصول إلى المنصة المتجهة جنوبا عندما واجه شخصًا كان يسد طريقه وربت على كتفه ‏وادى ذلك تبعه مشادة جسدية حيث يتم بعد ذلك طعن الضحية
 
بعد حوالي ساعة ، تعرض رجل وزوجته في المحطة نفسها لهجوم عندما اقترب منهما ‏رجل وهددهم بسكين ، وقالت الشرطة إن الزوجين لم يصابا بأذى ، وهرب الرجل الذي ‏كان يحمل سكينًا بعد أن هددهما
 

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