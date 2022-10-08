اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 01:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية مصر واليونان غدًا

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:34 م
مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية مصر واليونان غدًا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك. 
 
كان السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدي أثينا فى التقى "ميلتياديس فارفيستيوس" وزير الخارجية اليوناني المناوب، حيث تم مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليونان خاصة فيما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الاستفادة من العمالة المصرية في اليونان.
 
وأكدت السفارة المصرية في آثينا أنه تم مناقشة التطورات الدولية والاقليمية الراهنة، وكذلك الاعداد لزيارة وزير خارجية اليونان إلى مصر الاسبوع المقبل.
 
 
 

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

وزير الخارجيه

سامح شكري

وزير خارجيه اليونان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة