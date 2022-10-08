ليلة القبض على "ديلر" الحشيش قبل ترويج المخدر بين عملائه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط تاجر مواد مخدرة، في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه، وأرشد المتهم عن مصدر الحصول على المواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق.

تم رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من محاصرته وضبطه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمخدرات، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.