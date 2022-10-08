قوافل الأحوال المدنية تستخرج 8092 بطاقة رقم قومى في 11 محافظة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين، من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – الأقصر - المنيا)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج (8092) بطاقة رقم قومى و(22977) مصدراً مميكناً.

وقررت وزارة الداخلية استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتباراً من يوم 9/10/2022، واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، حيث أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (264) بطاقة رقم قومى و عدد (444) مصدراً مميكناً.

وتم إيفاد مأموريات لـ13 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات، لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وواصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى ل72 مواطن.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظتى (الإسكندرية - المنوفية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (برج العرب – المنتزه أول – أبيس – دنشواى - بلمشط)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (533) بطاقة رقم قومى.

بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى ل119 مواطن، ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.