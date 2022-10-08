اليوم السابع
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قطع المياه بمدينة المنيا الجديدة لإجراء أعمال التطهير غدا

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:37 م
قطع المياه بمدينة المنيا الجديدة لإجراء أعمال التطهير غدا قطع المياه - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة قطع مياة الشرب الساعة الواحدة  صباحا فجر الأحد 9 أكتوبر الجاري حتى الساعة الثانية ظهر الأحد من نفس اليوم وذلك لغسيل وتطهير المروقات بمحطة مياه الشرب بالمدينة. 
 
وأهاب جهاز مدينة المنيا الجديدة في بيان له بالمواطنين باخذ الاحتياطات اللازمه لتدبير  احتياجاتهم من مياة الشرب لحين انتهاء عملية الغسيل مؤكدا أن جميع الأجهزة ستبذل قصارى جهدها لتقليل فترة الانقطاع وسرعة ضخ المياة فور الانتهاء من عملية الصيانه والتطهير. 
 
وقال جهاز مدينة المنيا الجديدة ان هذا الإجراء يأتي ذلك في إطار  الصيانه المستمرة والدوريه لمنظومة المرافق بالمدينه من أجل الحفاظ على كوب مياة نظيف للمواطنين.
 
 

 


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