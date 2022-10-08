قديروف: 70 ألف مقاتل شيشانى جاهزون للالتحاق بالعملية العسكرية الروسية

كتب محمد جمال

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف استعداد 70 ألف مقاتل إضافيين من الشيشان للالتحاق بالقوات الروسية فى عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال قديروف: "رفضنا بحزم القيم الأوروبية المعادية للدين وكراهية البشر وأعلنا عن استعدادنا لدحر عبدة الشيطان وأتباعهم في أي مكان في العالم. 10 آلاف مقاتل شيشانى يشاركون في هذه القضية النبيلة وإذا لزم الأمر، هناك 70 ألفا آخرون مستعدون للالتحاق بهم".

وأكد قديروف فى وقت سابق أنه أرسل وحدة أخرى من المقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية، كما يستعد لإرسال تشكيلات أخرى في المستقبل القريب.