قبل الظهور الأول.. 4 اتهامات تواجه سائق حادث طريق السويس

كتب أحمد حسنى

قبل ساعات قليلة من الظهور الأول لقائد سيارة المتسبب في حادث طريق السويس، أمام محكمة الجنايات الأحد المقبل، يستعرض اليوم السابع الاتهامات الموجهة للسائق من قبل النيابة العامة.

- حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة.

-قيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة

-عدم احتراز بطريق القاهرة السويس.

-تعريض حياة المواطنين للخطر.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من القضية تُخصص عما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب استيقافه مما أحدث إصابته.