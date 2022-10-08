غرفة صناعة الحبوب: انتظام ضخ الأرز بالأسواق من جميع الشركات

أكدت داليا سامى المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات، انتظام توريد الأرز فى الأسواق وطرحه بسعر يتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء

وأكدت فى تصريحات خاصة، أن أرز الشعير محصول تحقق فيه مصر اكتفاء ذاتيًا، وتم الاستماع إلى رؤية أصحاب صناعة الأرز فى الاجتماع الأخير كما تم الخروج من الاجتماع بموافقة أصحاب المضارب على المشاركة فى منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية الواعدة التى ستحقق استقرارًا وثباتًا للأسعار وانسيابية فى تدفق الأرز الشعير لأصحاب الصناعة، ووصول الأرز الأبيض للمواطنين بكل طوائفهم بأسعار مناسبة لكل الفئات.

وشددت على أن الاجتماع الأخير شهد الاتفاق على وضع إعلان على مداخل وبوابات المضارب عن سعر الأرز طبقا للقرار الوزارى بخط واضح، بسعر 6850 جنيهًا لطن الأرز عريض الحبة، و6600 جنيه لرفيع الحبة، وأن يتم التقدم للتسجيل فى المنظومة التموينية لدى هيئة السلع التموينية وهيئة سلامة الغذاء على أن تقوم هيئة سلامة الغذاء بالتواصل مع صاحب المضرب وإرسال بريد إلكترونى بموعد المعاينة وبعدها أخذ الموافقة وإضافة المضرب إلى المنظومة.