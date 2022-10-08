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غدا.. إعادة محاكمة 26 متهما بقضية "أحداث رمسيس"

السبت، 08 أكتوبر 2022 08:35 م
غدا.. إعادة محاكمة 26 متهما بقضية "أحداث رمسيس" المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة غدا الأحد، إعادة محاكمة 26 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
 
 

أحداث رمسيس

المستشار محمد حماد

شغب رمسيس



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