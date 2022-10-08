عادة الإسكندرانية.. توزيع شربات الموز وأرز بلبن فى المولد النبوى.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت شوارع الإسكندرية اليوم، توزيع الشربات بالموز والأرز باللبن فى المولد النبوى الشريف، وهى عادة سكندرية، يحرص أهالى الإسكندرية عليها فى كل عام.

ويقول طلبة عثمان، إن عائلته حرصت على تلك العادة منذ سنوات لتقديم الشربات المطعم بالموز والأرز باللبن لأهالى المندرة شرق الإسكندرية، مستمر فيها هو وأولاده ويورثها لأحفاده وهو ابتهالا بالمولد النبوى الشريف.

فيما استقبل الأهالى فى الإسكندرية الاحتفال بالمولد النبوى بالزغاريد والأناشيد الدينية وسط فرحة الأهالى بالعيد.

وتنتشر تلك العادة المبهجة فى كل شوارع الإسكندرية، ويحرص عليها الإسكندرانية فى كل عام.







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توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(2)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(3)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(4)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(5)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(6)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(7)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(8)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(9)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(10)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(11)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(12)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(13)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(14)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(15)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(16)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(17)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(18)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(19)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(20)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(21)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(22)



توزيع-شربات-الموز-وأرز-بلبن-فى-المولد-النبوى-(23)