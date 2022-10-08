اليوم السابع
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ضبط 14 طن أرز شعير محظور تداوله بكفر الشيخ

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:51 م
ضبط 14 طن أرز شعير محظور تداوله بكفر الشيخ ارز - أرشيفية
كفر الشيخ- فريق محافظات

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تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ، من ضبط سيارة محملة بكمية من الأرز الشعير، فى مركز بيلا، قبل تهريبها للبيع فى السوق السوداء.

وكانت قوة من التموين برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، تمكنت من من ضبط قائد سيارة نقل أثناء سيره بمركز بيلا، وبتفتيش السيارة عثر على كمية من الأرز الشعير، قدرها 14 طن، محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة،تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 


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