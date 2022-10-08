ضبط 12 قضية مخدرات وتنفيذ 12 حكما قضائيا في حملات أمينة بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

ضبط (9 قطع سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (6) متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية.

ضبط (12) قضية إتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,449 – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,205 - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر البودر – 5 زجاجات لسائل الكيتامين المخدر– ميزان حساس – مكبس حديدى – 4 هواتف محمولة).. بحوزة 10 متهمين لعدد 6 منهم معلومات جنائية .

كما تم تنفيذ (12) حكم قضائى متنوع، وتم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.