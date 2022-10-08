ضبط محاولة تهريب 749 عبوة مستحضرات تجميل بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب أجنبي من أصل مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل اخفاهم الراكب بطرق مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، أستوقف احمد ابراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وكلف سامح زاهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، هيثم رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية من مستحضرات التجميل مخبأة داخل عبوات "لانش بوكس" ولفافات بلاستيكية، قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتشكيل لجنة مكونة من محمد قنديل وعبد الله حمدي و وليد حجاج وأشرف عدلي مآمير الجمرك بتفتيش كل حقائب الراكب يدويا وبدقة، مما أسفر عن ضبط كمية اخري كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن بلغ إجمالي المضبوطات 749 عبوة.

أمر أحمد أبو بكر مدير الإدارة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 220 لسنة 2022 ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.