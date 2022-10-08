ضبط متهم بحوزته 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش في المنوفية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت قوات الأمن في ضبط متهم بحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش في محافظة المنوفية.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الإقليمى بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، من ضبط (سائق ، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة "ملاكى"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفان للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.