اليوم السابع
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ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 186 مليون جنيه

السبت، 08 أكتوبر 2022 04:00 ص
ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 186 مليون جنيه حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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استهدفت الداخلية جرائم غسل الأموال، لا سيما التجار الذين يغسلون أموال المخدرات في العقارات والتجارة والسيارات، ونجحت في ضبط 7 قضايا غسل أموال، بلغت إجمالياً قرابة (186) مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.
 
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 

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