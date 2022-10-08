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شمال سيناء: 240 مليون جنيه لإنشاء وترميم 22 مدرسة أغلبها بالشيخ زويد

السبت، 08 أكتوبر 2022 08:25 م
شمال سيناء: 240 مليون جنيه لإنشاء وترميم 22 مدرسة أغلبها بالشيخ زويد محمد سليم سلام
كتب عبد الحليم سالم

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كشف محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام والمتحدث الرسمى باسم محافظة شمال سيناء أن جميع أجهزة الدولة بالمحافظة بقيادة الدكتور لواء محمد عبد الفضيل شوشة، تقوم بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين فى الشيخ زويد، والاهتمام بمختلف القطاعات، خاصة قطاع التعليم.

وأضاف أنه بلغت الاستثمارات فى قطاع التعليم بشمال سيناء 240 مليون جنيه خلال العام الدراسى الجديد، حيث تم إنشاء 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإقامة أجنحة فى مدارس قائمة، لافتا أنه تم رفع كفاءة 14 مدرسة بالشيخ زويد، والمدارس المضارة يجرى توزيع طلابها إلى مدارس قريبة.

وأوضح أنه خلال احتفال المحافظة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مدن المحافظة، من بينهم 4 مدارس بمدن العريش والشيخ زويد والحسنة، مشيرا أنه تم افتتاح أن المدرسة الصناعية تم إنشاؤها على مساحة 5000 متر مربع (200 × 250 مترا) بتكلفة بلغت 26 مليونا و700 ألف جنيه، وتضم 12 فصلا دراسيا مقيدا بهم 325 طالبا وطالبة فى مختلف الصفوف الدراسية، كما تضم المدرسة 4 مبانى بها عدد 6 ورش ومعمل حاسب آلى ومعمل علوم وغرفة تربية اجتماعية، و7 فراغات تكميلية.

وتابع محمد سليم سلام أنه تم افتتاح مدرسة أبو صقل للتعليم الأساسى بالعريش، وهى على مساحة 3000 متر مربع، وتضم دورا أرضيا و4 أدوار علوية، بها 22 فصلا دراسيا، وتم إنشاؤها بتكلفة 8 ملايين و570 ألف جنيه.

وفى مركز الشيخ زويد تم افتتاح مدرستين بعد صيانتها وتطويرها وهما مدرسة الوحشى الابتدائية، وهى على مساحة 1944 مترا مربعا، ومساحة المبنى 595 مترا مربعا بتكلفة مليون و147 ألف جنيه، وتضم 7 فصول دراسية " فصل رياض أطفال و6 فصول ابتدائى "، مكتبه، قاعة مشاهدة، قاعة مجالات، قاعة متعددة الأغراض، تربية موسيقية، تدريب، ومدرسين.

كما تم افتتاح مدرسة أبو رفاعى الابتدائية، والتى تم رفع كفاءتها وصيانتها بمبلغ مليون و444 ألف جنيه، وهى على مساحة 2250 مترا مربعا، ومساحة المبنى 595 مترا مربعا، وتضم 8 فصول "فصلين رياض أطفال و6 فصول ابتدائى" مكتبة، غرفة شبكات، غرفة زائرة صحية، مصلى، وقاعات متعددة.

وخلال العام الدراسى الجديد سيتم إنشاء 3 مدارس جديدة بالعريش وهى مدرسة المتفوقين والتجريبية والمتعددة.


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محمد سليم سلام

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